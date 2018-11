Het weerbericht voor maandag: het wordt weer een regenachtige dag

Het weer wordt maandag in een flink deel van Europa bepaald door een groot lagedrukgebied, waarvan de kern zich ten noorden van Ierland bevindt. In Nederland is daardoor sprake van een zuidelijke stroming, waarmee vochtige en zachte lucht wordt aangevoerd. Een storing ligt dwars over het land, van Vlissingen naar Groningen en verplaatst zich langzaam oostwaarts. Hierdoor blijft het overwegend bewolkt en is het een flink deel van de dag regenachtig. De temperatuur ligt rond 11 of 12 graden op de meeste plaatsen, maar zachtere lucht bereikt Limburg, daar kan het 15 graden worden. De zuidelijke wind waait zwak of matig, kracht 2 tot 4. Laat in de middag en ’s avonds wordt het droger vanuit het westen.

In de nacht naar dinsdag is het wisselend bewolkt, met kans op een enkele bui in het westen van het land. Landinwaarts blijft het zo goed als droog. De minima komen uit rond 8 graden.

Dinsdag overdag schijnt van tijd tot tijd de zon en het blijft droog op veel plaatsen. Vooral in de kustprovincies kan nog wel een enkele bui overtrekken. Het wordt 12 tot 14 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind: matig of vrij krachtig, aan zee krachtig en op de Wadden mogelijk hard, kracht 4 tot 7. Woensdag is de wind afgenomen en met geregeld zon wordt het ongeveer 12 graden.