Het weerbericht voor maandag: het blijft warm en zonnig

Afgelopen weekend was het extreem warm in ons land. Niet eerder was het zo laat in oktober zomers warm met ’s middags 25 graden. ­Diverse datumrecords zijn gesneuveld. De nazomerse periode houdt aan het begin van deze week nog stand doordat een zuidelijke wind warme lucht vanuit Spanje aanvoert. Mede doordat ex-tropische orkanen Leslie en Michael over Spanje en Portugal trekken, is de stroming voorlopig nog zuidelijk en blijft het weer in onze omgeving onder invloed van een hogedrukgebied ­boven Rusland.

Maandag is de lucht wel iets onstabieler dan in het weekeinde. Daardoor kan er verspreid over het land lokaal een bui vallen. Het blijft echter op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt geregeld. Met ­in de middag 21 tot 25 graden is het nog steeds vrij warm voor oktober. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidelijke wind, windkracht 2 tot 4.

Dinsdag verandert er niet veel. De kans op een bui is erg klein. De dag begint wel iets koeler dan vandaag, met minima van 10 tot 13 graden en lokaal een mistbank, maar in de ­middag is het weer vrij warm.

Vanaf woensdag wordt het langzaamaan koeler en iets onbesten­diger, maar veel regen wordt niet verwacht.

Aan het einde van de week wordt het ’s middags 15 graden en in de nacht en vroege ochtend een graad of 7. Dat is normaal voor de tijd van het jaar.