Het weerbericht voor maandag 8 mei: zacht, maar wisselvallig

Lagedrukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan zorgen ervoor dat we de komende dagen te maken hebben met een wisselvallig weerbeeld. Maandagochtend is het vooral in het westen en zuiden grijs door mist of laaghangende bewolking, terwijl in het noordoosten tijdens de ochtenduren de zon schijnt. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken en kan in het oosten en noorden een (onweers)bui tot ontwikkeling komen. Het is vrij zacht, met maxima van 17 graden in het noordwesten tot 21 graden in het oosten en zuidoosten van het land. In de avond neemt de kans op regen vanuit het westen toe en tijdens de nacht naar dinsdag gaat het overal regenen, bij minima rond de 12 graden.

Dinsdag verloopt grotendeels bewolkt en regenachtig, al lijkt het later op de dag vanuit het westen droger te worden. Met middagwaarden van 16 tot 19 graden is het minder zacht.

Woensdag zijn er nog geregeld buien, maar daarna wordt het minder nat en krijgen we de zon bovendien vaker te zien. Dagelijks wordt het zo’n 17 graden; hiermee ligt de middagtemperatuur rond het langjarig gemiddelde. Later in de week lijken de maxima weer wat hoger uit te komen.