Het weerbericht voor maandag 5 juni: de zon schijnt volop

Komende week schijnt de zon veel. Voor wie langere tijd naar buiten gaat is het zaak zich goed in te smeren. Maandag schijnt de zon met zonkracht 6. Zonder bescherming kun je in de volle zon binnen 15 tot 30 minuten verbranden. In het noordwesten is het minder zonnig door bewolking van zee. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en dat resulteert in grote temperatuurverschillen in het land. Als de bewolking in het noorden het land op trekt is het daar frisjes: slechts 16 graden. Als de zon doorbreekt wordt het gelijk een stuk warmer: 18 of 19 graden. In het midden en zuiden is het bij minder wolken bij voorbaat warmer. De maxima lopen uiteen van 21 tot 24 graden, waarbij de hoogste temperaturen voor het zuidoosten van het land zijn.

Dinsdag en woensdag is er een mix van zon en stapelwolken. De windrichting is noord tot noordoost en daarmee blijft het in het noorden koel voor de tijd van het jaar. Verder naar het zuiden wordt het 22 tot 24 graden. Richting het einde van de week komt de wind steeds vaker uit de oosthoek. Daarmee wordt warmere lucht aangevoerd en stijgt het kwik regionaal naar 25 tot 28 graden. Daarbij blijft het zonnig met af en toe ook wat stapelwolken.