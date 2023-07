Het weerbericht voor maandag 31 juli: Koel en buiig

Juli eindigt dit jaar met buien. Soms komt daarbij onweer voor en op enkele plaatsen kan veel regen vallen: lokaal is de komende dagen 30-50 millimeter neerslag mogelijk.

Maandag ligt de middagtemperatuur rond een graad of 20 en dat is duidelijk te laag voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het 24 of 25 graden. Het waait bovendien stevig: matig boven land en vrij krachtig tot krachtig langs de kust, windkracht 4 tot 6. Aan zee zijn windvlagen rond 70 kilometer per uur mogelijk.

Ook dinsdag en woensdag vallen veel buien, al regent het soms ook gedurende langere tijd. Het kwik doet daarbij zelfs nog een stapje terug en komt later in de week nauwelijks hoger uit dan een graad of 19. De nachten verlopen daarentegen juist vaak wel aan de warme kant met minima van 16 tot 18 graden. Onder het aanwezige wolkendek koelt het nauwelijks af.

Op de lange termijn verandert er weinig in het heersende beeld. Het blijft ook tijdens de eerste tien dagen van augustus in grote lijnen wisselend met wolken en buien. Stabiel en warm zomerweer is voorlopig ver te zoeken.