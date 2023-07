Het weerbericht voor maandag 3 juli: wisselvallig zomerweer

De week begint met licht wisselvallig zomerweer. Maandag is er namelijk een mix van zonnige perioden en stapelwolken, maar ook komt het tot een paar lokale buien. De westen- tot zuidwestenwind is landinwaarts matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Direct aan de kust kan het iets harder waaien. De temperatuur stijgt naar 19 of 20 graden in het noorden van het land, in het oosten en zuidoosten wordt het 21 of 22 graden. In de loop van de avond en de eerste uren van de nacht trekt een gebied met regen vanuit het westen over het land. Vooral het midden en noorden krijgen hiermee te maken.

Dinsdag begint waarschijnlijk droog, maar daarna trekken vanuit het zuidwesten soms stevige buien over het land. Hierbij is ook onweer mogelijk. Wederom staat er vrij veel wind en de temperatuur stijgt naar 18 tot 23 graden. Ook woensdag is het weerbeeld wisselvallig, met buien en vrij veel wind. Vanaf donderdag gaat het weerbeeld veranderen. De wind neemt af in kracht en draait geleidelijk naar het zuiden. Daarmee wordt warmere lucht aangevoerd en ook komt er meer ruimte voor de zon. In het weekend wordt het op de meeste plaatsen zomers warm, lokaal kan het zelfs 30 graden worden. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten.