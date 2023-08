Het weerbericht voor maandag 28 augustus: Licht wisselvallig

Geheel droge dagen zitten voorlopig niet in de verwachting, maar toch is het weerbeeld vaak vriendelijk. Het wordt licht wisselvallig zomerweer, met dagelijks enkele buien.

Zo ook maandag. Verspreid over het land komen buien voor, maar die zijn minder intensief en minder talrijk dan afgelopen weekend. Daarnaast schijnt tijdens droge perioden de zon af en toe. Met maxima die uitkomen rond een graad of 20 en een matige noordwestenwind is het best aangenaam. In de nacht naar dinsdag kan regionaal een mistbank of nevel ontstaan. De minima liggen rond 11 graden en er staat maar weinig wind.

Dinsdag overdag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Uit wat dikkere bewolking kan wat regen vallen, maar vaak blijft het droog. De westenwind is zwak tot matig en de temperatuur komt uit op 20 graden.

In tegenstelling tot maandag en dinsdag zijn er op woensdag meer buien. Dat komt door een koufront dat over het land trekt. Aan de temperatuur verandert weinig en de wind blijft westelijk. Daarna lijkt de wind wat vaker uit zuidelijke of zuidwestelijke richting te komen en dus neemt de kans op hogere temperaturen toe. In het weekend zou het 25 graden kunnen worden, maar de onzekerheid is nog groot.