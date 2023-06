Het weerbericht voor maandag 26 juni: Hollands zomerweer

Beeld Sophia Twigt

Na de tropische warmte van afgelopen weekend wordt het deze week niet meer zo heet. Dat komt door een westelijke stroming die minder warme lucht aanvoert. Daarmee wordt het weerbeeld ook geleidelijk wisselvalliger. Maandagochtend trekken nog enkele buien via het oosten het land uit. Daarna schijnt de zon van tijd tot tijd, maar er trekken ook wolkenvelden over. Later zijn er vanuit het westen ook hoge wolkensluiers. De westen- tot noordwestenwind is landinwaarts matig, 4 Bft, en aan de kust en op de Wadden (vrij) krachtig, 5 tot 6 Bft. De temperatuur stijgt naar een graad of 21 in het westen van het land tot 24 graden in het oosten en zuidoosten.

Dinsdag zijn er wolkenvelden, maar de zon schijnt ook. Wel trekken enkele buien over het land. De westenwind is matig tot aan zee vrij krachtig en daarmee komt de temperatuur uit op 20 tot 23 graden.

Woensdag is er een mix van zon en wolkenvelden. In de loop van de dag zijn er steeds meer wolkenvelden en uit dikkere bewolking valt wat regen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind stijgt het kwik naar 21 tot 23 graden. In het oosten en zuidoosten wordt het 24 of 25 graden. De dagen daarna is het wisselvallig zomerweer met een toenemende kans op regen of buien.