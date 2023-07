Het weerbericht voor maandag 24 juli: wisselend en koel

De komende dagen hebben we te maken met wisselvallig en vrij koel zomerweer. Dagelijks is er kans op buien of regen en soms kan het stevig waaien, vooral aan de kust of op het IJsselmeer. Maandagochtend zijn met name voor het zuidoosten en oosten buien weggelegd. In de middag trekken vanuit het westen op meerdere plaatsen buien over, lokaal met onweer. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden met de hoogste middagwaarden in de provincie Limburg. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Later in de middag en avond wordt het overal droog en klaart het vanuit het westen op. De wind neemt in kracht af naar zwak landinwaarts en komende nacht komt de minimumtemperatuur op zo’n 16 graden uit.

Dinsdag waait de wind uit het noordwesten en wordt er nog koelere lucht aangevoerd. Het kwik stijgt hooguit naar 20 graden. Enkele buien trekken over het land, maar er zijn ook droge momenten met af en toe zonneschijn.

Voorlopig blijven we te maken hebben met een wind uit westelijke richtingen, waardoor regengebieden of buien vanaf de oceaan ons makkelijk kunnen bereiken. Vooral donderdag lijkt een grijze dag te worden met veel regen en een stevige wind. Het hete en zonnige zomerweer in Zuid-Europa weet ons niet te bereiken.