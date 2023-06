Het weerbericht voor maandag 19 juni: zomers warm met lokaal buien

De maandag begint in het noorden met lokaal enkele buien, maar die verdwijnen gedurende de ochtend. Al snel breekt de zon op steeds meer plaatsen door. In de middag is er een mix van zonnige perioden en stapelwolken. De zon schijnt met zonkracht 7 tot 8 en dit betekent dat de huid al binnen 10 tot 25 minuten kan verbranden. Bij een meest matige westenwind stijgt de temperatuur naar 24 tot 26 graden in de westelijke helft van het land. In het oosten wordt het 27 of 28 graden. Direct aan de kust en op de Waddeneilanden stijgt het kwik naar een graad of 22.

Dinsdag zijn er verspreid over het land regen- en onweersbuien. Tussendoor zijn ook droge periodes met wolkenvelden en wat zon. Daarbij stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden. Wederom zijn de laagste waarden voor de kustregio’s en de hoogste waarden voor het oosten en zuidoosten. De dagen daarna hebben we te maken met licht wisselvallig zomerweer. Vaak blijft het droog met wolkenvelden en zon, maar er ontstaan ook enkele buien. Vooral op donderdag gaan ze mogelijk gepaard met onweer. De temperatuur ligt tussen 23 en 27 graden.