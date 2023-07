Het weerbericht voor maandag 17 juli: rustig zomerweer

De nieuwe week gaat rustig van start. De zuidwestenwind is flink in kracht afgenomen ten opzichte van gisteren en daarmee komt de temperatuur geleidelijk wat hoger uit. Maandagmiddag liggen de maxima rond 20 graden vlak aan zee tot 24 graden in het zuiden. Dat zijn overigens hele normale waarden voor half juli.

Dinsdag wordt de warmste dag van de week, met regionaal zomerse waarden van 25 graden. Beide dagen schijnt de zon van tijd tot tijd flink en het blijft overwegend droog. Wel zijn de nachten aan de frisse kant: landinwaarts zijn minima rond een graad of 10 mogelijk. Het is vrij lang geleden dat we dergelijk frisse nachten hebben gehad.

Woensdag volgt een weersomslag. De buienkans neemt vanuit het westen toe en bovendien waait het af en toe weer stevig. Aan zee kan de westenwind krachtig worden, windkracht 6. Bij buien is daarnaast soms onweer mogelijk. De middagtemperatuur daalt naar ongeveer 20 graden tegen het eind van de week en dan is het ineens tamelijk fris voor de tijd van het jaar. Ook op de langere termijn lijkt een periode met stabiel en warm zomerweer voorlopig niet aan de orde.