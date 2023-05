Het weerbericht voor maandag 15 mei: even iets kouder

Na een weekend met aangename temperaturen begint de week met een temperatuurdip. Dat komt doordat er vanuit het noordwesten koudere lucht naar het land wordt gevoerd. Voor maandag betekent dat in de westelijke helft van het land maxima van 14 of 15 graden. In het uiterste oosten kan het kwik nog stijgen naar 19 graden. Verder is het in de ochtend regionaal grijs en vanuit het westen volgt wat lichte regen of motregen. Die (mot)regen trekt in de loop van de dag oostwaarts over het land.

Dinsdag is er meer ruimte voor de zon, maar ook trekken er dan wolkenvelden over. Later kan een enkele bui ontstaan, maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog. Wel daalt de temperatuur nog iets verder. Het wordt slechts 13 tot 15 graden en dat is koud voor de tijd van het jaar. Ook staat er een matige tot vrij krachtige noorden- tot noordwestenwind. Dat maakt het voor het gevoel niet warmer.

De dagen daarna krijgt een hogedrukgebied steeds meer invloed. Het weerbeeld toont dan afwisselend wolken en zon. De kans op regen is klein. Vanaf Hemelvaart stijgt de temperatuur weer geleidelijk naar waarden die normaal zijn voor de tijd van het jaar. In het weekend liggen de maxima tussen 17 en 21 graden, wel neemt de kans op een bui iets toe.

door: Rico Schröder