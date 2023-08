Het weerbericht voor maandag 14 augustus: zomerse warmte

Tussen een lagedrukgebied ten westen en een hogedrukgebied ten oosten van ons land komt komende dagen een zuidelijke stroming op gang. Maandag zien we dat goed terug in de middagtemperaturen, want die liggen op grote schaal op zomerse waarden. In het noorden wordt het 25 graden en in het zuidoosten kan het 27 of lokaal zelfs 28 graden worden. Het weerbeeld is daarbij vriendelijk met een afwisseling van zon en stapelwolken. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog en de zuidelijke wind is overwegend matig van kracht. Later maandagavond en in de nacht naar dinsdag wordt de atmosfeer wat onstabieler en neemt vooral in de zuidoostelijke helft van het land de kans op een enkele regen- of onweersbui toe.

Dinsdag overdag neemt de kans op buien snel af en volgt opnieuw een grotendeels droge dag met een mix van wolken en zon. Doordat de wind iets meer over zee waait, ligt de temperatuur ligt iets lager dan maandag. Toch is het met 22 tot 25 graden aangenaam warm.

In de loop van de week wordt steeds wat warmere lucht aangevoerd met in het zuiden dagelijks temperaturen boven 25 graden. Het blijft daarbij eerst nog droog, maar vanaf het weekend neemt de kans op onweersbuien weer toe.