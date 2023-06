Het weerbericht voor maandag 12 juni: minder hoge maxima

. Beeld Sophia Twigt

Aan het droge en veelal zonnige weer komt voorlopig geen einde. Wel wordt het na vandaag geleidelijk minder heet. Dit komt doordat de kern van het weerbepalende hogedrukgebied van Scandinavië verplaatst naar de Noordzee en de wind bij ons van oost naar noordoost tot noord draait.

Op deze maandag waait er nog een matige oostenwind en wordt het 25 graden op Ameland en Terschelling tot 31 graden in het zuiden en oosten van het land. Het is de hele dag volop zonnig met slechts hier en daar enkele velden dunne sluierbewolking. Komende nacht daalt het kwik naar 13 tot 16 graden en daarmee is de nacht iets koeler dan de afgelopen twee nachten. Op dinsdag waait er matige noordoostenwind. In het midden en zuiden wat het land is het nog altijd behoorlijk warm met 28 of 29 graden. In Noord-Nederland is het met 23 tot 27 graden al iets koeler.

Vanaf woensdag komen de maxima uit tussen 23 graden in het noorden tot 26 graden in Zuid-Nederland. Op de Waddeneilanden is het dan in de middag maximaal 21 graden. De wind waait uit het noorden en is veelal matig van kracht. Daarbij zien we vanaf donderdag iets vaker wat bewolking over het land trekken. De kans op regen is tot en met het weekend echter heel klein.