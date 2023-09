Het weerbericht voor maandag 11 september: einde aan hitte

Beeld Sophia Twigt

We hebben een zeer opmerkelijke week achter de rug met extreme septemberhitte, regionale hittegolven, recordreeksen aan tropische dagen en nog vele andere records. Maar na deze overvloed aan zon en warmte gaat de knop deze week al vrij snel om; we sluiten de hitteperiode af, maar slecht weer wordt het niet. Maandag wordt het in het binnenland met veel zon nog wel tropisch warm, maar in de kustprovincies ligt de temperatuur iets lager. En als in de middag de wind van zuid naar west draait, gaat het landinwaarts geleidelijk aan ook minder warm worden. In de avond en nacht groeit vanuit het zuidwesten de kans op een forse regen- of onweersbui.

Dinsdag is het wisselvallig door meerdere buien die over het land trekken. Plaatselijk kan het onweren en lokaal is een echte plensbui niet uitgesloten. De temperatuur ligt met 22 tot 25 graden beduidend lager dan voorgaande dagen.

Vanaf woensdag wordt het een paar dagen zo’n 21 of 22 graden in de middag. Dankzij een nieuw hogedrukgebied is het weerbeeld aangenaam, met zonnige perioden. De kans op neerslag is in de tweede helft van de week klein, waardoor het nog steeds voelt als nazomeren. Wel kan het in de nacht en ochtend in opklaringen landinwaarts soms enige tijd mistig worden.