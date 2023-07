Het weerbericht voor maandag 10 juli: en aantal dagen ouderwets Hollands zomerweer

Na een tropisch weekend, dat werd afgesloten met lokaal hevig onweer, begint de nieuwe week een stuk rustiger.

Maandag voert een zwakke tot matige westelijke wind minder warme lucht aan, waardoor de maxima met 22 tot 26 graden een stuk lager liggen dan dit weekend. Het weerbeeld is daarbij vriendelijk met een mix van wolken en zon. Mogelijk ontstaat vooral landinwaarts in de middag nog een enkele bui, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Maandagavond en -nacht is het droog met enkele wolkenvelden. Het koelt af naar 13 tot 16 graden.

Dinsdag draait de wind weer meer richting zuidwest, waardoor warmere lucht ons land opnieuw kan bereiken. Op grote schaal wordt het zomers warm met 25 graden of meer en in het zuidoosten kan zelfs weer de 30 graden worden aangetikt. Met die zuidwestenwind wordt overigens ook weer vochtige lucht aangevoerd, waardoor vooral in de middag en avond enkele regen- en onweersbuien kunnen ontstaan.

Vanaf woensdag volgt een aantal dagen met typisch Hollands zomerweer. Met een westelijke stroming ligt de temperatuur vaak tussen 21 en 25 graden met dagelijks kans op een bui. Tussen de buien door is er echter ook ruimte voor de zon.