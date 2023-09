Het weerbericht voor het weekend: zeer warm weekend

Beeld Sophia Twigt

Het weekend verloopt volop zomers. We hebben te maken met een hogedrukgebied boven het vasteland van Europa, waardoor een zuidelijke stroming in stand blijft.

Zaterdagochtend komen op veel plaatsen mistbanken voor, maar die lossen snel op. Vervolgens drijven langs de kust af en toe nog enkele wolkenvelden over en in het Waddengebied kan soms ook lage bewolking vanaf zee passeren. Verder is het zonnig en de temperatuur stijgt naar 25 graden op de stranden tot 30 graden in het zuiden. Bij eventuele lage bewolking is het wel iets minder warm. Waaien doet het nauwelijks, met kracht 1 of 2.

Zondag wordt de warmste dag van het weekend met lokaal 32 graden in het zuiden en zuidwesten van ons land. De dag start zonnig, later in de middag trekken wat meer velden met sluierbewolking vanuit het zuidwesten over. Tot buien komt het daarbij nog niet.

Maandag wordt voorlopig de laatste zomerse dag met 25 tot 30 graden van noord naar zuid. Het is overal nog overwegend droog met geregeld ruimte voor de zon. Maandagavond en tijdens de nacht naar dinsdag volgen vanuit het westen enkele onweersbuien, die de warmte komen verdrijven.

Vanaf dinsdag is het vervolgens aangenaam met 20 tot 23 graden en dagelijks een enkele bui.