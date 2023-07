Het weerbericht voor het weekend: wisselvallig

Beeld Sophia Twigt

Juli is bijna voorbij en wat temperatuur betreft was het een vrij normale maand. De gemiddelde temperatuur komt uit op 18,1 graden, tegen 18,3 normaal. Het aantal zonuren bleef iets onder de norm en het was een natte maand. We starten deze zaterdag nog droog met af en toe zonneschijn. Vanuit het westen verschijnen stapelwolken en deze groeien uit tot enkele regen- en onweersbuien. Vooral in het oosten en zuiden kunnen deze buien stevig zijn, met kans op hagel en windstoten. De temperatuur loopt op naar 21 tot 23 graden en er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

Morgen staat er een stevige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 6. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien, maar het komt ook tot enkele buien. De temperatuur loopt op naar 20 tot 22 graden. Na het weekend houden we een sterke westelijke stroming met aanvoer van onstabiele lucht. Elke dag passeert er wel een regengebied en is het enkele uren nat. Er zijn ook droge momenten met af en toe zonneschijn, maar deze momenten zijn wel schaars. De temperatuur loopt dagelijks op naar waarden tussen 19 en 21 graden.

Daarmee start ook augustus aan de vrij koele kant. Waarden van 21 tot 25 graden zijn aan het begin van augustus nog gebruikelijk.