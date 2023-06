Het weerbericht voor het weekend: warme periode

Beeld Sophia Twigt

De wind is gedraaid van het noordoosten naar het oosten. Daardoor worden we dit weekeinde door een warmere en drogere luchtsoort vanuit Oost-Europa omgeven. De temperatuur kan in deze luchtsoort verder oplopen en er breekt een zonovergoten en warme periode aan.

In een groot deel van het land is het ’s middags zelfs tropisch met temperaturen rond 30 graden. Ook op de Waddeneilanden is het een stuk warmer geworden met 25 tot 27 graden, zonder hardnekkige wolkenvelden vanaf zee. Een groot deel van de dag is een strakblauwe lucht zichtbaar en er vormen zich enkele stapelwolken. De kans dat deze wolken verder uitgroeien tot een regen- of onweersbui is vooralsnog erg klein.

Overdag waait er een matige oostenwind en in de nachtelijke uren zwakt de wind af. Op de stranden kan in de namiddag een wind vanaf zee opsteken die de temperatuur plotsklaps omlaag trekt. De avonden zijn nog lang warm, waardoor het aangenaam is om bijvoorbeeld buiten te eten of op het terras te zitten.

Na het weekend blijft het wel aan de warme kant met ruim 25 graden op de thermometer, maar de 30 graden haalt die niet meer. Het zonovergoten en droge weer houdt samen met de hoge temperaturen aan.