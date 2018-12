Het weerbericht voor het weekeinde: winterse neerslag

Zaterdag start overal droog en in sommige regio’s ook koud. Op de koudste plaatsen komt nevel of een mistbank voor en kan het plaatselijk glad zijn. Gedurende de dag wordt vanuit het zuidwesten de bewolking almaar dikker doordat een storing nadert. Tot de avond blijft het overal droog. Bij een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind is het koud, met maximaal 1 of 2 graden boven nul.

In de avond en nacht naar zondag trekt een gebied met neerslag over ons land. Daarbij kan regionaal een dun sneeuwdek ontstaan. Ook is lokaal onderkoelde regen mogelijk, waardoor het een korte tijd kan ijzelen. Door de winterse neerslag kan het op een aantal plaatsen verraderlijk glad worden.

Zondagochtend trekt de neerslag het land uit en vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vrij zacht, met maxima tussen 3 en 8 graden.

Na het weekend blijft het zacht en vrij wisselvallig. Maandag is het ­grotendeels bewolkt als een volgende storing passeert. Vooral in de ochtend valt er nu en dan wat lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 5 tot 8 graden.

Dinsdag en woensdag is er weer wat vaker ruimte voor de zon. De kans op een enkele bui blijft aanwezig, maar met maxima tussen 5 en 9 graden blijft het vrij zacht.