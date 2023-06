Het weerbericht voor donderdag 8 juni: veel zon

De komende dagen draait de wind geleidelijk van noord naar oost. Hiermee wordt warme lucht aangevoerd en dat is goed te merken aan de temperatuur. Die gaat de komende dagen stapsgewijs omhoog en komend weekend kan het lokaal tropisch warm worden. De eerste officiële zomerse dag hebben we dit jaar nog niet gehad. Daarvoor moet het in De Bilt minimaal 25 graden worden.

Donderdag start regionaal met wolkenvelden. Die lossen in de loop van de ochtend op en dan krijgt de zon veel ruimte. Wel ontstaan overdag in het oosten en zuidoosten stapelwolken en een enkele stapelwolk kan uitgroeien tot een (onweers)bui. Het kwik stijgt naar 18 tot 22 graden in de kustgebieden. Landinwaarts wordt het 23 tot 27 graden. De hoogste waarden zijn voor het oosten en zuidoosten.

Vrijdag stijgt de temperatuur verder. In bijna heel het land wordt het zomers warm. Alleen in het noordelijk kustgebied wordt het iets minder warm, daar wordt het 19 tot 21 graden. In Limburg kan het met 30 graden tropisch warm worden. Komend weekend is het zonnig en heet met maxima van 26 tot 30 graden. Als je langere tijd buiten bent, smeer je dan goed in. De zon is namelijk fel en zonder bescherming kun je al in 10 tot 30 minuten verbranden.