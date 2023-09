Het weerbericht voor donderdag 7 september: zonnig en zeer warm

In De Bilt is het, sinds het begin van de metingen in 1901 en tot dit jaar, in september op zes dagen tropisch warm geweest, met 30 graden en meer. Deze week zouden daar zomaar een aantal dagen bij kunnen komen, want de temperatuur stijgt in De Bilt tot en met zondag dagelijks naar 29 of 30 graden. Mocht het op drie dagen tropisch warm worden, dan is sprake van een officiële hittegolf, maar het kan ook bij ruim 29 graden blijven. Al met al maakt het voor het gevoel weinig uit, het is hoe dan ook zeer warm septemberweer. Gebruikelijke temperaturen voor begin september zijn 19 tot 21 graden.

Op deze donderdag schijnt de zon volop, alleen in het noordwesten komt eerst sluierbewolking voor. Vrijdag en in het weekend is het zonovergoten, maar in het weekend kunnen de dagen regionaal grijs beginnen, met nevel of mist. Wanneer dat is opgelost, schijnt weer volop de zon. De temperatuur stijgt tot en met zondag naar 28 graden in het noorden en 30 in het zuiden, en er waait een zwakke tot hooguit matige, overwegend oostelijke wind.

Na het weekend is het eerst nog warm, maar geleidelijk neemt de wisselvalligheid toe. Later volgende week wordt het minder warm.