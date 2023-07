Het weerbericht voor donderdag 6 juli: steeds warmer

Beeld Sophia Twigt

Na een onstuimige donderdag met langs de kust en rond het IJsselmeer zelfs een officiële zomerstorm, is het donderdag een stuk rustiger. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten, kracht 2 tot 4. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en hoewel landinwaarts lokaal nog een bui tot ontwikkeling kan komen, verloopt de dag op de meeste plaatsen droog. Het wordt daarbij 19 graden op de Waddeneilanden tot 22 of 23 graden in Brabant en Limburg.

Vrijdag loopt de temperatuur verder op. Het wordt in het zuidoosten van het land met 30 of 31 graden tropisch warm en daarbij zal de zon uitbundig schijnen.

Ook dit weekend komt de zon veelvuldig tevoorschijn. Zaterdag wordt het in vrijwel het hele land tropisch. Zondag draait de wind in de loop van de dag naar het westen en daardoor is het in de westelijke provincies net iets minder warm. In het oosten van het land kan het nog wel zo’n 30 graden worden. Later op zondag dienen zich een aantal regen- en onweersbuien aan. Deze verdrijven de hitte, maar met 21 tot 26 graden aan het begin van de volgende week is het alles behalve koel. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op een enkele bui na droog.