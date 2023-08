Het weerbericht voor donderdag 3 augustus: wisselvallig weer

Het blijft voorlopig nog vrij koel en wisselvallig weer. Donderdagochtend en aan het begin van de middag trekken soms pittige buien over het land; in het binnenland kunnen deze buien gepaard gaan met hagel of onweer. Later in de middag wordt het vanuit het noordwesten steeds vaker droog en breekt ook geregeld de zon door. De wind is matig tot vrij krachtig, en draait in de loop van de dag van zuidwest naar noordwest. De temperaturen variëren van maximaal 18 graden op de Wadden tot 21 graden langs de oostgrens. Dit is vrij koel voor begin augustus; normaal ligt de middagtemperatuur nu tussen 23 en 25 graden. Donderdagavond komen overal brede opklaringen voor, maar in de nacht volgen nieuwe buien vanaf de Noordzee.

Vrijdag wisselen zon, wolkenvelden en een enkele bui elkaar af, bij 19 tot 22 graden. Het weekend verloopt nat en koel. Op beide dagen overheerst de bewolking en valt er geregeld stevige regen. De temperatuur blijft overal onder de 20 graden.

Ook direct na het weekend blijft het wisselvallig en relatief koel; halverwege volgende week volgt een weersverbetering. Een hogedrukgebied zorgt voor droger, warmer en vaak zonniger weer. De temperatuur stijgt voorzichtig richting 25 graden.