Het weerbericht voor donderdag 29 juni: wisselvallig zomerweer

Beeld Sophia Twigt

Het wisselvallige zomerweer weet voorlopig nog niet van wijken. Donderdag komt de zon weinig aan bod en zien we vooral wolkenvelden. Droog blijft het niet. Donderdagochtend maakt het noorden de grootste kans op buien. Daarna is het een tijdje wat droger en blijft het bewolkt. Tijdens de middag trekt een strook met fellere buien van west naar oost over het land. Voor de buien uit is het in de zachte luchtsoort met een matige zuidwestenwind nog opgewarmd naar 21 tot 25 graden. In het binnenland, waar de hoogste temperaturen worden behaald, kunnen deze buien gepaard gaan met een klap onweer. De buien trekken weg en er breekt een droger intermezzo aan.

Vrijdag staat in het teken van vriendelijk zomerweer met meer ruimte voor de zon. Aan de temperatuur verandert overigens weinig: het is ’s middags gemiddeld genomen over het land 22 graden met een westelijke wind. Zaterdag is het vaak bewolkt en regent het een tijd door. Tijdens een regenachtige periode komt het kwik met moeite boven 20 graden uit.

Het weerbeeld is zondag een stukje droger, maar ook dan blijft verspreid over het land kans op buien. Het warmt zodra de zon een tijdje schijnt wel vrij snel enkele graden op. Na het weekend blijft het licht wisselvallig.