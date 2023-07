Het weerbericht voor donderdag 27 juli: regen en motregen

Donderdag bepaalt een omvangrijke depressie ten westen van Ierland ons weerbeeld. In deze depressie zitten ook de restanten van voormalig tropische storm Don die afgelopen zaterdag kortstondig uitgroeide tot orkaan. Het gevolg is een bewolkte en regenachtige dag met op veel plaatsen significante neerslagsommen van 10 tot 20 millimeter. In het zuiden en in het noordoosten kan plaatselijk nog meer vallen. De temperatuur blijft steken bij maximaal 19 graden en er waait een matige, langs de kust (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vrijdag is er opnieuw vrij veel bewolking en komt het tot enkele buien. Sommige buien kunnen met onweer gepaard gaan. De aangevoerde lucht is een stuk zachter en het wordt 22 tot 24 graden. In het weekend verandert er niet veel aan het weerbeeld.

Zowel zaterdag als zondag vallen buien, maar tussendoor schijnt ook geregeld de zon. De temperatuur stijgt zaterdag naar 21 tot 24 graden, zondag is het met 20 tot 22 graden weer minder warm. Ook volgende week blijft het wisselvallig en zijn de neerslagkansen groot. Tussendoor schijnt af en toe de zon. De temperatuur komt uit op 20 tot 22 graden en daarmee blijft het vrij koel zomerweer.