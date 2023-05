Het weerbericht voor donderdag 25 mei: droog met zonnige perioden

Beeld Sophia Twigt

Een groot hogedrukgebied met de kern nabij Ierland is donderdag bepalend voor ons weer. Het systeem onderdrukt de buienkans, waardoor het droog blijft. De wind zit in de noordhoek en voert relatief koele lucht aan. Het wordt maximaal 15 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 19 graden in Limburg. In de middag zijn er zonnige perioden en in het midden en zuiden van het land ook enkele stapelwolken. Tussen 12 en 15 uur schijnt de zon met UV-Index 7. Dit betekent dat de onbeschermde huid al in 10 tot 25 minuten kan verbranden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6.

Vrijdag blijft het opnieuw droog met zonnige perioden en enkele wolken. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en het wordt 15 graden in Leeuwarden tot 18 graden in Eindhoven. Zaterdag en zondag waait de wind uit het noordoosten tot oosten en deze kleine verandering van de windrichting zorgt ervoor dat het wat warmer kan worden. Op veel plaatsen wordt het 20 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust blijft het kwik iets achter. Zondagavond draait de wind weer terug naar noord en daardoor is het maandag, Tweede Pinksterdag, waarschijnlijk weer iets koeler, met maxima rond 18 graden.