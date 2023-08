Het weerbericht voor donderdag 24 augustus: regenkansen nemen toe

Weerbericht Beeld x

Een periode met droog en vaak zonnig zomerweer komt deze donderdag ten einde. Warm is het absoluut nog wel, want de maxima komen donderdag op de meeste plaatsen uit tussen 24 en 27 graden. Daarbij is sprake van een hoge luchtvochtigheid, waardoor het voor het gevoel nog een aantal graden warmer is. De ochtend begint waarschijnlijk overal droog en op de meeste plaatsen ook zonnig. In Zuid-Nederland komen mogelijk in de vroege ochtend al vrij veel wolken voor. In de loop van de dag neemt overal de bewolking toe en vanuit het zuidwesten stijgt de kans op regen- en onweersbuien. In het noorden en oosten van het land kan het op veel plekken tot de avond droog blijven, maar in Oost-Nederland is ’s avonds meer kans op felle buien met hagel en windstoten.

Ook vrijdag staan regen- en onweersbuien op het menu. De grootste kans op onweer is dan voor de zuidoostelijke helft van het land. Het is vrijdag nog behoorlijk warm met maxima van 21 graden in het noordwesten tot ruim 25 graden in het (zuid)oosten. In het weekend is het aanmerkelijk minder warm met 19 tot 22 graden. Het weerbeeld bestaat dan uit wolken, zon en een aantal buien die op beide dagen van west naar oost over het land trekken.