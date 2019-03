Het weerbericht voor donderdag 21 maart: veel bewolking

Het Binnenhof in de mist gezien vanaf de Hofvijver. Beeld ANP

Door de positie van het hogedrukgebied ten zuiden van Nederland hebben wij te maken met een westelijke stroming. Vochtige lucht vanaf zee kan zo het land binnenstromen, waardoor er over het algemeen veel bewolking aanwezig is.

Donderdagochtend kan het regionaal nevelig of mistig zijn. In de loop van de dag breekt de bewolking meer en kan de zon soms doorbreken. Landinwaarts is de meeste kans op zon. Het westen blijft gevoelig voor veel bewolking. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 11 graden aan zee en 15 of 16 graden in het zuidoosten.

Vrijdag is de kans op zon wat groter, maar eerst is er ’s ochtends lokaal nog mist. In de middag is het op veel plaatsen aangenaam, met weinig wind en soms zon. Vooral in het middenen zuiden kan de zon doorbreken; daar kan het 16 tot 18 graden worden. Elders wordt het 14 tot 16 graden.

In het weekend wordt de zachte lucht weer snel verdreven. De wind draait naar het noordwesten en het wordt 10 tot 12 graden. Zaterdag kan er een enkele bui vallen, zondag blijft het droog.

Maandag passeert een storing die regen brengt. Daarna volgt een nieuw hogedrukgebied.