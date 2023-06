Het weerbericht voor donderdag 21 juni: lokaal grote verschillen

Beeld Sophia Twigt

Er zijn op deze donderdag door heel het land grote verschillen in het weerbeeld. Vanuit het zuiden nadert neerslag, die over het oosten en zuiden trekt. Vooral in het zuidoosten kan – met enkele tientallen millimeters – regen van betekenis vallen. Waar de westelijke grens precies komt te liggen, is nog enigszins onzeker en verschilt per weermodel, maar hoe verder richting het westen en noorden, hoe groter de kans op droog weer. In het noorden en westen breekt de zon af en toe door; daar worden de hoogste temperaturen verwacht. Het kan er 24, lokaal 25 graden worden. In gebieden met regen blijft het kwik steken op 21 graden.

De komende dagen is het droog, met vrijdag een mix van wolken en zonneschijn. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 22 graden in het noordwesten en 26 in het zuidoosten. Het weekendweer ziet er zonovergoten uit. Zowel zaterdag als zondag is er geen wolkje aan de lucht, het blijft op beide dagen droog. Zaterdag wordt het op veel plaatsen zomers warm met 26 tot 28 graden, zondag kan het 29, lokaal 30 graden worden. Na het weekend verschijnen er weer wolkenvelden aan de hemel en stijgt de kans op een enkele bui. Met temperaturen van 20 tot 25 graden blijft het warm zomerweer.