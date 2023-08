Het weerbericht voor donderdag 17 augustus: vrij veel bewolking

Beeld Sophia Twigt

Deze donderdagochtend start in een groot deel van het land nog vrij zonnig, maar vanuit het zuidoosten neemt de bewolking toe. In het oosten en zuidoosten is vanmiddag kans op een paar buien. In de rest van het land blijft het droog en in het noordwesten schijnt de zon het vaakst. Er waait een matige, langs de noordkust soms vrij krachtige noordoostenwind. Onder de bewolking is het vanmiddag zo’n 20 graden. Als de zon eventjes goed doorbreekt, wordt het enkele graden warmer. Vooral in Zuidwest-Nederland kan het kwik plaatselijk nog tot een zomerse 25 graden stijgen.

Vrijdag draait de wind naar het oosten tot zuidoosten en daarmee wordt duidelijk warmere lucht aangevoerd, waarin de temperatuur stijgt naar zomerse waarden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon en wolken en het blijft droog. In nagenoeg het hele land wordt het zomers warm met 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in Limburg.

In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend is er kans op onweersbuien. Zaterdagmiddag trekken de buien naar Duitsland weg en zijn er perioden met zon. Zondag belooft een zonnige dag te worden. De maxima komen dit weekend uit tussen 24 en 29 graden. Begin volgende week wordt het nog een paar graden warmer.