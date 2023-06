Het weerbericht voor donderdag 15 juni: droog en zonnig weer houdt aan

Beeld Sophia Twigt

Het is uitzonderlijk droog. In het westen en midden van het land heeft het op veel plaatsen sinds 12 mei niet meer geregend. Dit kurkdroge weerbeeld lijkt te gaan veranderen. In het weekend verschijnt een lagedrukgebied op de weerkaarten en dit vestigt zich nabij Ierland. Hierdoor stijgt na het weekend bij ons de kans op onweersbuien fors.

Tot die tijd is het droog en zonnig zomerweer. Op deze donderdagochtend is het zonovergoten en tegen het middaguur is het op veel plaatsen al 21 tot 25 graden. In de middag verschijnen landinwaarts stapelwolken. Aan zee en ook elders in het noordwesten blijft het volop zonnig. De wind krimpt van noordoost naar noord en houdt het kwik op de Waddeneilanden en vlak langs de kust rond 21 graden. Iets verder landinwaarts is het al snel 24 graden en in het zuiden en oosten wordt het 27 of 28 graden.

Vrijdag en zaterdag worden zonovergoten dagen. Van noord naar zuid wordt het op beide dagen 23 tot 28 graden en in de nachten koelt het af tot een graad of 12. Zondag en begin volgende week draait de wind van noord via oost naar zuid. De temperatuur gaat een aantal graden omhoog en het wordt bovendien drukkend warm. Vanaf maandagmiddag neemt de kans op onweersbuien toe.