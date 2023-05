Het weerbericht voor donderdag 11 mei: hier en daar een bui

buien weerbericht Beeld Sophia Twigt

De periode van 11 tot en met 14 mei noemen we ook wel IJsheiligen. Na deze dagen is volgens een oude volkswijsheid de kans op vorst zo klein dat men met gerust hart vorstgevoelige planten en gewassen kan planten. Dit jaar verlopen de dagen van IJsheiligen vorstloos. Met minima tussen 7 en 11 graden zijn de nachten redelijk zacht. Op zich niet vreemd, want door de opwarming van het klimaat is de laatste jaarlijkse vorstdag in de afgelopen 30 jaar gemiddeld zo’n 10 dagen naar voren verschoven. Natuurlijk kan er altijd nog in een jaar een late dag met vorst zijn, maar dat past binnen de grilligheid van de temperatuur in onze regio.

Grillig is ook het weerbeeld van donderdag en vrijdag. Op beide dagen kan hier en daar nog een bui tot ontwikkeling komen en vanmiddag is landinwaarts zelfs een stevige onweersbui niet uitgesloten. De temperatuur ligt tussen 15 en 17 graden, bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Vrijdag komt de zon meer tevoorschijn en kan het van west naar oost 17 tot 22 graden worden.

In het weekend is de paraplu waarschijnlijk niet nodig. Het is prima lenteweer, met maxima tussen 17 en 21 graden en zonnige perioden. Daarmee is het in de middag net iets warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Johnny Willemsen