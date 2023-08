Het weerbericht voor donderdag 10 augustus: zomers weertype

Van hitte is komende tijd geen sprake, maar met maxima veelal tussen 21 en 25 graden is het wel warm. Vrijdag vormt hierop de uitzondering met middagtemperaturen tussen 25 en 28 graden. Donderdagochtend begint met een lokale mistbank. In de ochtend verdwijnen deze mistbanken snel en gedurende de dag is het wisselend bewolkt en droog. De zon schijnt meestal wel door de eventueel aanwezige bewolking heen. Aan de kust en in het noorden waait een matige zuidwestenwind. In het midden, zuiden en oosten van het land waait het nauwelijks. De middagtemperatuur varieert van 22 graden in Alkmaar en Leeuwarden tot lokaal 25 graden in Brabant en Limburg.

Vrijdag komt de temperatuur met 25 tot 28 graden zo’n drie graden hoger uit. Daarbij is de lucht aanmerkelijk vochtiger, waardoor het voor het gevoel nog wat warmer is. Een groot deel van de dag verloopt zonnig. In de late middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is kans op regen- en onweersbuien.

Ook zaterdag trekt nog een aantal buien over het land, maar gedurende de dag wordt het vanuit het westen droger. Zondag en begin volgende week schijnt de zon geregeld, ook is er dagelijks kans op een enkele bui.