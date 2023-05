Het weerbericht voor donderdag 1 juni: wolkenvelden en zon

Nog altijd ligt een groot hogedrukgebied nabij de Britse Eilanden. Hierdoor is het rustig en droog weer bij ons. ’s Ochtends begint de dag wel met veel lage bewolking vanaf de Noordzee in het noorden en midden van het land. In het zuiden schijnt de zon direct al uitbundig. In de loop van de dag breekt het wolkendek vaker open, maar in het uiterste noorden blijft de bewolking hardnekkig. Bij een matige, aan zee soms vrij krachtige noordenwind wordt iets koelere lucht aangevoerd. In het bewolkte noorden wordt het maximaal 14 graden, in het midden van het land 17 graden, en in het zonnige zuiden lokaal 21 graden.

Vrijdag begint de dag opnieuw met vrij veel bewolking vanaf de Noordzee, in de loop van de dag komt de zon meer door. Het is veelal een fractie warmer met maximaal 16 tot 21 graden. Tijdens het weekend blijft het hogedrukgebied ons weerbeeld bepalen. De wind draait iets meer naar het noordoosten waardoor warmere lucht ons land kan bereiken.

Op zaterdag stijgt de temperatuur met veel zon naar 19 graden in het noorden en 22 tot 24 graden in het binnenland. Ook zondag is het vrij zonnig met maxima van 18 tot 23 graden. Na het weekend blijft het droog en vrij zonnig juniweer.