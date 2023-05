Het weerbericht voor dinsdag 9 mei: bewolkt en nat

Het weerbeeld ziet er op deze dinsdag bewolkt en nat uit. Vanuit het westen trekt een regengebied langzaam over het land en er valt op veel plaatsen geruime tijd regen. Er kan 10 tot lokaal 20 millimeter vallen. Pas later op de dag wordt het vanuit het zuidwesten wat droger en mogelijk breekt vanavond nog even de zon door. De maximumtemperatuur is 16 tot 18 graden, maar tijdens regen is het slechts een graad of 14. Daarbij waait een meest matige zuidwestenwind.

Woensdag trekken buien over het land, maar tussendoor schijnt ook de zon. Vooral in het oosten overheerst de bewolking. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind en het wordt 15 tot lokaal 17 graden.

Ook donderdag en vrijdag is het wisselvalig met op beide dagen enkele buien. Tussendoor schijnt de zon en het wordt 16 tot 19 graden. In het weekeinde bouwt het Azorenhogedrukgebied zich naar onze streken uit en dit onderdrukt de buiigheid. De zon schijnt weer wat vaker en het blijft op veel plaatsen droog. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en het wordt wat warmer. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noordwesten en naar 21 in het zuidoosten. Daarmee is de temperatuur heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar.