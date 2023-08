Het weerbericht voor dinsdag 8 juli: zonniger en warmer

Weerbericht

Het dieptepunt van de zomer ligt inmiddels achter ons. Zondag was het landelijk gezien de koudste 6 augustus; in Maastricht kwam de temperatuur niet hoger dan 14,4 graden. In De Bilt stokte het kwik bij 15,8 graden. Het was niet alleen relatief koud, op veel plaatsen regende het langdurig en veel. Lokaal viel zelfs meer regen dan er in een halve maand valt.

De komende dagen gaan we profiteren van een hogedrukgebied. De neerslagkansen nemen geleidelijk af en de zon zal vaker en langer schijnen. Ook wordt het duidelijk warmer dan de laatste weken en kunnen we stellen dat de zomer weer terugkeert. Op deze dinsdag schijnt geregeld de zon, maar verspreid over het land is wel een bui mogelijk. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe en volgt uiteindelijk weer wat regen. Vanwege een meest matige westenwind wordt het nog niet warmer dan 18 tot 20 graden.

Woensdag blijft het droog en schijnt steeds vaker de zon. De wind neemt in kracht af en het wordt 20 tot 23 graden. Donderdag is een warme zomerdag met flink wat zon en temperaturen van 22 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vrijdag stijgt mogelijk de kans op enkele buien weer, maar ook dan is het op veel plaatsen (zomers) warm.