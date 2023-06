Het weerbericht voor dinsdag 6 juni: grote verschillen, warmte op komst

Een hogedrukgebied met kern ten noorden van de Britse Eilanden is al een tijd bepalend voor het weer in ons land. Het is droog en vaak zonnig. Doordat de wind uit noordelijke richtingen waait, is het niet zo warm en zijn er dagelijks forse temperatuurverschillen tussen Noord- en Zuid-Nederland.

Ook deze dinsdag en woensdag is hier sprake van. Zo wordt het dinsdagmiddag 15 graden op de Waddeneilanden en direct aan de noordkust, 18 graden in Alkmaar, 22 graden in Utrecht en lokaal 25 graden in Limburg. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is matig, aan zee soms vrij krachtig.

Woensdag zijn de maxima vergelijkbaar. In de tweede helft van de week trekt het hogedrukgebied naar Scandinavië. Hierdoor verandert de windrichting van noord naar oost en wordt het warmer.

Donderdag komt de temperatuur al iets hoger uit met op grote schaal 22 tot 25 graden. Op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 16 tot 18 graden koeler.

Vrijdag wordt het in grote delen van het land 24 tot 27 graden. Ook in het noordelijk kustgebied is het met 18 tot 21 graden warmer dan de dag ervoor. In het weekend doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. In het zuiden en oosten komt 30 graden in zicht.