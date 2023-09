Het weerbericht voor dinsdag 5 september: zomerse week

Beeld Sophia Twigt

Hogedrukgebieden bepalen deze week het weer in onze omgeving. Op deze dinsdag vinden we een kern boven Polen, Tsjechië en Slowakije en een tweede hogedrukgebied boven de noordelijke Noordzee. Dit laatstgenoemde hoog trekt de komende dagen naar het zuiden van Zweden en de Oostzee en houdt neerslaggebieden voorlopig op afstand.

De dinsdagochtend begint met temperaturen rond 14 graden. De zon warmt de lucht op en tegen het middaguur is het al 22 tot 25 graden. Uiteindelijk wordt het op veel plaatsen 27 tot 30 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het oosten. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag is het helder. Het kwik zakt naar 13 tot 15 graden.

Woensdag wordt een zonovergoten zomerdag en de middagtemperatuur komt met 28 tot 31 graden op veel plaatsen nog net iets hoger uit.

Ook donderdag en vrijdag blijft het zomers met 27 tot 30 graden en veel zonneschijn. Wel zijn er wat meer wolken dan op dinsdag en woensdag, maar in het algemeen gaat het om wolkensluiers waar de zon doorheen kan schijnen.

Komend weekend neemt het risico op een heel plaatselijke bui toe, maar de zon blijft ook goede zaken doen. Voorlopig wordt de warmte nog niet verdreven en blijft het zomers met maxima tussen 25 en 29 graden van noord naar zuid.