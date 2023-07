Het weerbericht voor dinsdag 4 juli: Enkele buien

Tot en met woensdag is het wisselvallig zomerweer. Deze dinsdag begint overal droog en geregeld schijnt de zon. Geleidelijk verschijnt er meer bewolking en vanuit het westen volgen enkele buien. Vooral in de middag komt het tot enkele buien en lokaal is onweer niet helemaal uitgesloten. Er waait een stevige zuidwestenwind, matig boven land en (vrij) krachtig aan zee en het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuidoosten.

Woensdag trekken ook buien over het land, maar tussendoor breekt de zon door. Het blijft stevig doorwaaien en het wordt 19 tot 22 graden. Daarmee is het iets koeler dan de 20 tot 24 graden die gebruikelijk zijn in de eerste dagen van juli.

Donderdag bouwt een hogedrukgebied op boven het centrale deel van Europa. De stroming draait naar het zuiden en daarmee wordt geleidelijk warmere lucht aangevoerd. Bovendien neemt de buiigheid af en schijnt vaker en langer de zon. De temperatuur loopt donderdag op naar 20 tot lokaal 24 graden, vanaf vrijdag is het weer zomers warm met maxima boven 25 graden.

In het weekend kan het vooral landinwaarts tropisch warm worden met temperaturen van ongeveer 30 graden. Wel neemt in de loop van het weekend de kans op een regen- of onweersbui toe.