Het weerbericht voor dinsdag 30 mei: eerst nog wolken, later meer zon

Beeld Sophia Twigt

Een hogedrukgebied in de buurt van het Verenigd Koninkrijk bepaalt de komende dagen ons weerbeeld. Dinsdag heeft het noorden met veel bewolking te maken; lokaal kan daar wat lichte regen of motregen vallen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zonneschijn. De maxima komen tussen 14 en 19 graden uit bij een overwegend matige noordoostenwind. Vlak aan zee kan het af en toe (vrij) krachtig waaien, 6 Bft.

In de avond en tijdens de nacht naar woensdag zijn er opklaringen en neemt de wind in kracht af. De minimumtemperatuur komt uit op zo’n 9 graden.

Woensdag overdag verloopt droog en zonnig. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in delen van Noord-Brabant en Limburg. De zon schijnt deze dagen met zonkracht 6, waardoor een onbeschermde huid al binnen 15-30 minuten kan verbranden.

Ook donderdag, tijdens het begin van de meteorologische zomer, is het droog en zonnig. De temperatuurverschillen in het land blijven echter groot, zo wordt het vrijdag 15 tot 21 graden van noord naar zuid. Voorlopig houden we te maken met een noordoostenwind, waardoor continentale lucht naar ons land wordt geblazen en het aanhoudend droog blijft.