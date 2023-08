Het weerbericht voor dinsdag 29 augustus: wisselvallig met buien en zon

Beeld Sophia Twigt

Het blijft de komende tijd wisselvallig weer, met iedere dag wel een bui of regen. Toch zijn er ook vriendelijke momenten, zoals vandaag. De dinsdag begint droog met opklaringen; landinwaarts kan een mistbank voorkomen. In de loop van de ochtend lost de mist op en ontstaan enkele stapelwolken. Vanmiddag kan landinwaarts een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui, maar de droge perioden houden de overhand. Tussendoor schijnt de zon en bij een zwakke tot hooguit matige westenwind wordt het 19 of 20 graden.

Komende avond en in de nacht naar woensdag komen opklaringen voor en kan opnieuw wat mist ontstaan bij minima rond 10 graden. Tegen de ochtend volgen vanaf zee enkele buien. Woensdag overdag trekken enkele buien over het land, soms met onweer of hagel. Tussen de buien door schijnt soms de zon en het wordt maximaal 19 graden.

Ook donderdag kan een bui vallen, maar zien we de zon ook weer vaker bij vergelijkbare temperaturen. Vrijdag draait de wind naar het zuiden en loopt de temperatuur geleidelijk op. De vrijdag verloopt echter bewolkt en er valt vooral in het zuiden lange tijd regen uit dikkere bewolking. Tijdens het weekend neemt de wisselvalligheid af en breekt de zon vaker door, met maxima tussen 22 en 25 graden.