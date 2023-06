Het weerbericht voor dinsdag 27 juni: licht wisselvallig

De komende tijd waait de wind uit richtingen tussen zuidwest en noordwest. Heet zomerweer kan ons land hierdoor niet meer bereiken. Landinwaarts kan het een keer nog net 25 graden worden, maar in het algemeen komen de maxima uit tussen 20 en 24 graden.

Deze dinsdagochtend begint in Noord-Nederland met enkele buien. Verder blijft het droog met een mix van zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 20 graden aan zee tot 23 graden in Limburg. Vanavond neemt de bewolking toe en later vanavond en vannacht kan regionaal een beetje regen vallen. De temperatuur zakt naar waarden tussen 10 en 15 graden.

Woensdag zijn er wolkenvelden met tussendoor af en toe zon. Verspreid over het land kan een bui voorkomen, maar grote neerslaghoeveelheden worden niet verwacht. Het wordt 21 tot 23 graden met de hoogste waarden in binnenland. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Op donderdag en vrijdag staan duidelijk meer buien op het programma, maar ook op deze dagen zijn er zonnige momenten. De middagtemperatuur varieert van 20 of 21 graden direct aan zee tot 24 graden in het oosten.