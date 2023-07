Het weerbericht voor dinsdag 25 juli: vrij koel met buien

Zomerse temperaturen van meer dan 25 graden zijn voorlopig niet aan de orde in Nederland. Er is een frisse noordwestenwind opgestoken en daarmee worden ook enkele buien vanaf de Noordzee over ons land gevoerd. Het komt even kort en krachtig met bakken uit de lucht, maar vrij snel daarna wordt het droog en piept de zon weer tevoorschijn.

Tijdens langere droge perioden bestaat het weerbeeld uit een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. De middagtemperatuur is voor eind juli aan de lage kant en het wordt maximaal 18 tot 21 graden. Een temperatuur van 20 tot 25 is klimatologisch gezien normaal voor de zomer in Nederland.

Woensdag is het opnieuw vrij koel, met zo nu en dan een bui. Vanaf donderdag draait de wind naar het zuidwesten en wordt de luchtsoort een fractie warmer. Daar staat tegenover dat we daar een ronduit wisselvallig weerbeeld voor terugkrijgen. Vooral donderdag ziet er momenteel grotendeels bewolkt en regenachtig uit. Ook vrijdag moeten we rekening houden met enige tijd regen. De temperatuur ligt deze dagen tussen 20 en 24 graden.

Tijdens het weekend is het vaker droog en verandert aan de temperatuur weinig. Wisselvallig zomerweer weet ook daarna nog niet van wijken.