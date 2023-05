Het weerbericht voor dinsdag 23 mei: behoorlijk fris

Na enkele warme dagen met ruim 20 graden en lokale onweersbuien, steekt dinsdag een stevige noordelijke wind op. Aan zee kan het af en toe zelfs krachtig waaien, windkracht 6. Daarmee wordt frisse lucht naar onze omgeving geblazen. Dinsdagmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 15 of 16 graden, langs de kust blijft het kwik steken op hooguit een graad of 14. Dat is koud voor deze tijd van het jaar. Overigens is het weerbeeld wel fraai met zonnige perioden en droog weer. Boven land komen wel vrij veel stapelwolken tot ontwikkeling.

Ook de dagen daarna blijft het over het algemeen mooi voorjaarsweer. Neerslag valt er niet en dagelijks zien we veel ruimte voor de zon. De middagtemperatuur schommelt rond een graad of 17, in het zuiden zijn soms iets hogere maxima mogelijk. De nachten verlopen behoorlijk fris met minima tussen 4 en 7 graden.

Richting het pinksterweekend neemt de invloed van een hogedrukgebied ten noorden van ons geleidelijk toe. Dan draait de wind naar het oosten en stijgt de temperatuur langzaam weer enkele graden. Landinwaarts komt de grens van 20 graden opnieuw binnen bereik. Verder blijft het droog met heerlijke zonnige momenten.