Het weerbericht voor dinsdag 22 augustus: warm met veel zon

Beeld Sophia Twigt

We hebben de komende dagen aanhoudend te maken met warme lucht afkomstig uit het zuiden van Spanje. Een hogedrukgebied ligt standvastig boven het noorden en oosten van Europa, waardoor in onze contreien een zuidelijke stroming voorlopig in stand blijft. Dinsdagochtend begint met enkele mistbanken, maar die lossen snel op en wat volgt is een vrij zonnige zomerdag. Bij weinig wind komt de middagtemperatuur uit van 24 graden aan zee tot plaatselijk 28 graden in Limburg. Alleen op de Wadden blijft het enkele graden minder warm. In de nacht naar woensdag is het helder en bij nauwelijks wind kan zich verspreid over het land grondmist vormen. Het kwik daalt naar waarden rond een graad of 15.

Ook woensdag en donderdag hebben we met middagtemperaturen te maken van 24 tot 28 graden, met veel ruimte voor de zon. Pas donderdagavond neemt de kans op een onweersbui toe en dan vooral in de zuidelijke provincies. Vrijdag passeert een koufront ons land, waarna in het weekend een veel koelere noordwestelijke stroming opsteekt. Dan gaat de temperatuur omlaag naar maximaal een graad of 20. Overigens zijn dat heel normale waarden voor eind augustus. Daarbij gaan ook meer buien vallen en de zon krijgt het wat moeilijker.