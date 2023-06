Het weerbericht voor dinsdag 20 juni: felle onweersbuien

Het is deze dinsdagochtend eerst grotendeels bewolkt met naar het noorden wegtrekkende buien. Ondanks de wolken is het om 08.00 uur al zo’n 20 graden. Later in de ochtend breekt de zon door en in de middag wordt het 25 tot 30 graden met de hoogste maxima in oost-Nederland. Daarbij is de luchtvochtigheid heel hoog, waardoor het broeierig aanvoelt.

In de tweede helft van de middag krijgen Zeeland, Brabant en Limburg te maken met felle onweersbuien. Hierbij is kans op hagel en zware windstoten. Deze buien trekken noordoostwaarts en daarmee later in de middag en avond over grote delen van het land. In het noordwesten is de kans op zware buien het kleinst. Komende nacht zijn er opklaringen en koelt het af naar een graad of 16.

Woensdag is in de ochtend een lokale bui mogelijk, maar verder is het droog met zonnige perioden. Bij een matige westenwind wordt het 23 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Donderdag staan weer (onweers-)buien op het programma, vooral voor zuid- en oost-Nederland. Mogelijk blijft het in de kustprovincies grotendeels droog.

Daarna is het weer een aantal dagen droog en zonnig. Vrijdag en zaterdag wordt het 22 tot 26 graden. Vanaf zondag is grote kans op nog wat hogere maxima.