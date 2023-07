Het weerbericht voor dinsdag 18 juli: Warme dinsdag

Onder invloed van een hogedrukgebied staat er een fraaie dinsdag op het programma. Er zijn flinke zonnige perioden, al ontstaan landinwaarts ook wel enkele stapelwolken in de loop van de dag. De temperatuur komt een stuk hoger uit dan maandag: de maxima liggen rond 22 graden in de kustgebieden, 24 graden in het midden van het land tot lokaal 27 graden langs de zuidgrens. Alleen op de stranden blijft het iets frisser. Doordat de wind slechts zwak of matig is, voelt het zeker landinwaarts ook echt warm aan. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het lijkt nog droog te blijven. Tot rond zonsondergang is het 20 graden of warmer.

Dat zomerse beeld verandert vanaf woensdag. Dan nadert vanuit het noordwesten een nieuw lagedrukgebied en keert het wisselvallige weer terug. Dagelijks vallen enkele buien, soms met onweer en plaatselijk veel neerslag.

De middagtemperatuur ligt eind van de week rond 21 graden en dat is aan de frisse kant voor half juli. Wat verder opvalt zijn de relatief koude nachten: vrijdag en zaterdag daalt de temperatuur landinwaarts lokaal naar 8 of 9 graden. Het is best even geleden dat we dergelijke minima hebben bereikt in ons land. Daarbij kan ook wat nevel of mist ontstaan.