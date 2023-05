Het weerbericht voor dinsdag 16 mei: warmer weer op komst

Beeld Sophia Twigt

Er zit warm en zonnig weer aan te komen, maar daarvoor moeten we eerst nog twee wat koudere dagen trotseren. Een frisse noordwestenwind laat de temperatuur dinsdagmiddag steken op slechts 13 tot 15 graden. Vanaf de Noordzee trekken vooral buien over het westen, noorden en noordoosten van het land. In het zuiden is het relatief gezien vaker droog, al is het niet uitgesloten dat een enkel exemplaar dieper landinwaarts weet te komen. Tijdens droge perioden wisselen zon en stapelwolken elkaar af.

Vanaf woensdag verdwijnen de buien uit het weerbeeld en de wind draait naar het noordoosten. Deze omslag zorgt voor de aanvoer van minder koude lucht en de temperatuur loopt gestaag weer op. De nacht van woensdag op donderdag vormt een kleine uitzondering op de regel en landinwaarts is zelfs kans op vorst aan de grond. Dat zorgt donderdagochtend wel voor fraaie omstandigheden om te gaan dauwtrappen.

Tijdens Hemelvaart is het ’s middags zo’n 16 graden. Het daaropvolgende weekend komen temperaturen van 20 graden of meer in zicht en blijft het droog. Kortom: prachtig lenteweer. Let op de krachtige zon als u langere tijd buiten bent. Komende dagen wordt UV-index 6 bereikt en verbrand je binnen 15-30 minuten.