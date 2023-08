Het weerbericht voor dinsdag 15 augustus: warmer, later tropisch

Beeld Sophia Twigt

Afgelopen nacht trok over het oosten een gebied met enkele buien, maar deze buien trekken deze dinsdag weer snel het land uit. Er volgt dan ook een droge dag met naast wolkenvelden ook flink wat zonneschijn. Met een matige westenwind wordt iets minder warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noordwesten en naar 26 in het zuidoosten.

Woensdag en donderdag zijn een tweetal fraaie zomerdagen met aangename temperaturen. We profiteren van een opbouwend hogedrukgebied boven de Noordzee en de Britse eilanden en daardoor is het rustig zomerweer. De zon schijnt flink en de temperatuur stijgt op beide dagen naar 23 tot 26 graden. Wel is in de nacht naar woensdag en woensdagochtend kans op (dichte) mist.

Vanaf vrijdag verplaatst het hogedrukgebied zich naar Scandinavië en bij ons wordt dan met een oostelijke stroming warmere lucht aangevoerd. Niet alleen de temperatuur gaat omhoog, ook de luchtvochtigheid neemt toe en voor het gevoel wordt het drukkend en broeierig warm. De temperatuur stijgt vrijdag naar 25 tot 29 graden, zaterdag kan het vooral landinwaarts tropisch warm worden met waarden rond 30 graden. Er kunnen dan stapelwolken ontstaan en mogelijk komt het tot onweer.